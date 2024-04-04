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В Хабаровском крае стартовал сезон вертолетных перевозок

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Сезон вертолетных пассажирских перевозок начался в Хабаровском крае, они будут осуществляться по маршруту Хабаровск – Новокуровка – Победа – Новокуровка – Хабаровск. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.

Подобные воздушные перевозки вводятся с приходом тепла, так как наземным транспортом к данным поселениям не добраться. Вертолеты доставляют не только пассажиров, но и почтовые отправления, пенсии и медикаменты.

Авиаперевозки будет осуществлять компания «Дальнереченск Авиа», к полетам привлекут вертолеты Ми-8. Вылететь из Хабаровска можно из терминала внутренних авиалиний.

Как отмечает ИА AmurMedia, по поручению губернатора Михаила Дегтярева из краевого бюджета выделяются субсидии, которые помогают сдерживать рост тарифов на перелеты внутри региона. Благодаря этим мерам цены на билеты не повышались с 2017 года.

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