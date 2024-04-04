ФАС и Минсельхоз выпустили рекомендации по реализации сахара на биржевых торгах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минсельхоз РФ выпустили совместные рекомендации по реализации белого сахара на биржевых торгах, сообщили в службе 4 апреля.

«ФАС совместно с Минсельхозом рекомендуют производителям и продавцам белого сахара обеспечить выполнение добровольных обязательств по продаже на бирже не менее 10% от произведенной продукции и закрепить такие обязательства в торгово-сбытовых политиках. Кроме того, ведомства рекомендуют участникам рынка обеспечить равномерное распределение годовых объемов белого сахара при торговле на бирже, а компаниям-потребителям, в том числе торговым сетям, — принимать регулярное участие в биржевых торгах», — рассказали в пресс-службе ФАС.

Там отметили, что объемы продукции, реализуемые на торгах, должны рассчитываться на основании объема производства за предыдущий год и равномерно реализовываться на бирже по месяцам календарного года и торговым сессиям в соответствующем месяце.

Также для мониторинга исполнения добровольных обязательств участниками рынка Союзу сахаропроизводителей России рекомендовано ежемесячно направлять в ведомства информацию об объемах сахара, реализованного на товарных биржах за предыдущий месяц.

Исполнение рекомендаций позволит снизить влияние сезонного фактора цены внутреннего рынка и поспособствует формированию репрезентативных биржевых ценовых индикаторов на белый сахар, объяснили в ФАС.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что Минсельхоз России предложил ввести эмбарго на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химической сахарозы до 31 августа. В пресс-службе министерства «Известиям» объяснили, что такая мера позволит полностью исполнить договоренности по поставкам сахара российским партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке.