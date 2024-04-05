Тьма в конце тоннеля: Леа Сейду в будущем, Марк Уолберг — в гонке

Анимационная жемчужина Берлинале из Венгрии «Белое пластиковое небо» и «Предчувствие» Бертрана Боннело с Леей Сейду — две антиутопии, которые зрители смогут посмотреть в российских кинотеатрах уже в этот уикенд. Также на экраны выйдут фолк-хоррор «Домовой» с Олегом Чугуновым в главной роли и исторический истерн «Золото Умальты» с Александром Самойленко, Павлом Деревянко, Софьей Эрнст и Артемом Ткаченко. Марк Уолберг предстанет в амплуа экстремала-гонщика в «Артур, ты король», тоже снятом по реальной истории. А Майкл Китон сыграет наемного убийцу, страдающего деменцией, в триллере «Хитмен. Последнее дело». «Известия» рассказывают, что смотреть в кино в этот уикенд.

«Артур, ты король» 12+

Режиссер — Селлан Джонс. В ролях: Марк Уолберг, Симу Лю, Джульет Райлэнс, Натали Эммануэль, Али Сулиман, Беар Гриллс, Пол Гилфойл, Роб Коллинз

Майкл (Марк Уолберг) участвует в экстремальных гонках 19 лет — вот и теперь ему предстоит преодолеть 700 км по горам на велосипедах и каяках за 10 дней. На одной из остановок он встречает бродячего пса и подкармливает его. Пес решает последовать за Майклом и практический весь путь оказывается его верным помощником, спасая от схождений с пути и потенциальных травм.

Приключенческая картина основана на реальных событиях, которые легли в основу бестселлера «Артур: пес, который пересек джунгли, чтобы найти дом» Микаэля Линднорда. Пес, которого было решено назвать Артуром, пробежал за шведским экстремалом 688 км, а затем стал полноценным членом его семьи. Для съемок в фильме Уолберг, выступивший продюсером картины, тренировал шведский акцент.

Марк Уолберг дал «Известиям» эксклюзивное интервью о фильме.

«Домовой» 16+

Режиссер — Андрей Загидуллин. В ролях: Олег Чугунов, Василиса Немцова, Наталия Вдовина, Роза Хайруллина, Виталий Кищенко, Игорь Коняхин, Георгий Тополага

Варя (Василиса Немцкова) и Арсений (Олег Чугунов) перебираются из родной деревни в дом к приемным родителям: их собственные погибли в автокатастрофе, а потом ушла на тот свет и бабушка. Дети остались сиротами. Новый, богато обустроенный дом нравится Арсению, а вот Варе — не очень. Из своего старого жилища девочка привезла в новый угольки, а вместе с ними — и дух домового.

Для Олега Чугунова это не первый хоррор-проект. Актер уже успел поработать в жанре, снявшись в таких фильмах, как «Яга. Кошмар темного леса» Святослава Подгаевского, «Вдова» Ивана Минина. Сейчас Чугунов как артист приглянулся одному из самых модных российских режиссеров Роману Михайлову, который снял его в «Наследии» и «Поедем с тобой в Макао».

«Предчувствие» 18+

Режиссер — Бертран Бонелло. В ролях: Леа Сейду, Джордж Маккэй, Даша Некрасова, Мартин Скали, Элина Ловенсон, Марта Хоскинс, Жюлия Фор

Новинка — участница основной программы 80-го Венецианского кинофестиваля. В 2044 году человечество научилось избавлять людей от травм и ненужных эмоций. Но в рамках этой процедуры нужно пройти по своим прошлым жизням и «очиститься». В каждой из жизней Габриэль (Леа Сейду) встречает Луи (Джордж Маккэй), и кажется, будто их любовь живет сквозь века. Но это противоречит изначальной задаче — лишить героиню способности чувствовать.

Изначально компанию Сейду должен был составить Гаспар Ульель — Бонелло начал работать над сценарием «Предчувствия» еще в 2017 году. Но в 2022-м Ульель трагически погиб на склоне в Альпах. Затем Бонелло решил взять на эту роль не француза — так в актерский состав вошел Джордж Маккэй, известный в основном военными драмами: «1917», «Где соприкасаются руки», «Мюнхен: на грани войны».

Бертран Бонелло дал эксклюзивное интервью «Известиям».

«Белое пластиковое небо» 18+

Режиссеры — Тибор Баноцки и Шаролта Сабо. В ролях: Тамаш Керестеш, Жофия Самоши, Геза Хегедюш Д., Юдит Шелль, Иштван Знаменак, Жолт Надь

Действие венгерского мультфильма-антиутопии разворачивается в Будапеште 2123 года. На планете кризис: практически нет растений и воды, а почва больше не плодородна. Ученые вывели особый вид деревьев. Правда, для них нужна человеческая плоть. Все граждане Будапешта по достижении 50 лет обязаны пройти процедуру имплантации, которая буквально превращает человека в дерево. Такие деревья — единственный источник пропитания, что граничит с каннибализмом.

Главному герою Стефану 28 лет, и он активно пропагандирует эту догму, но, когда его жена Нора решает отправиться на имплантацию по собственному желанию, хотя до 50 времени еще полно, он кардинально меняет свою точку зрения и отправляется спасать ее.

Впервые мультфильм был показан на Берлинале-2023 и получил положительные отзывы критиков. В частности, Hollywood Reporter назвал картину жемчужиной Берлинале.

«Золото Умальты» 16+

Режиссер — Андрей Богатырев. В ролях: Александр Самойленко, Артем Ткаченко, Софья Эрнст, Павел Деревянко, Евгений Антропов, Вольфганг Черни, Алексей Шевченков

В канун революции 1917 года петроградский золотопромышленник Леонтий Булыгин теряет все свои сбережения — 40 пудов золота похитили в окрестностях реки Умальты неизвестные в шаманских масках. Единственный шанс для героя Самойленко не примкнуть к нищете и хоть как-то остаться на плаву — отыскать украденное. В надежде на успех он нанимает бандитов, которым и предстоит найти золото.

Истерн основан на реальных событиях, произошедших на территории сегодняшнего Хабаровского края. В 1917 году здесь, в Верхнебуреинском районе, произошло дерзкое ограбление: бандиты украли 600 с лишним килограммов золота, и его так и не нашли. Сегодня того самого села, расположенного у реки Умальта, уже не существует. Съемки проходили в Карелии, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также на хребте Хехцира, на Медвежьем озере и Амурских столбах.

«Хитмен. Последнее дело» 18+

Режиссер — Майкл Китон. В ролях: Майкл Китон, Аль Пачино, Джеймс Марсден, Марша Гей Харден, Рэй Маккиннон.

Майкл Китон не только снял новинку, но и исполнил в ней главную роль. По сюжету, его герой по имени Джон Нокс зарабатывает на жизнь как наемный убийца. Однако страшный диагноз — быстро прогрессирующее слабоумие — вынуждает его поскорее закрыть гештальты. У Нокса осталось несколько недель, прежде чем он умрет, чтобы спасти сына и убрать за собой последствия неудавшихся контрактов.

Новинка, несмотря на название, не имеет никакого отношения к серии фильмов «Хитмэн», снятых на основе одноименных видеоигр. В оригинале фильм Китона называется Knox Goes Away («Нокс уходит». — «Известия»). Премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто осенью 2023 года.