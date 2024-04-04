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Собянин сообщил о найденных археологами сосудах и украшениях

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Во время раскопок на территории Москвы археологами найдены уникальные керамические сосуды и украшения, относящиеся ко временам основания города. Об этом сообщил в своем официальном канале в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Как сообщил градоначальник, значительная часть предметов была извлечена в ходе исследований исторического центра Москвы, в районе Китай-города. Среди артефактов отмечены домонгольская керамика и стеклянные браслеты, датируемые XII–XIV веками. Эти находки подтверждают мнение ученых, что Москва уже в ту эпоху была одним из крупных центров торговли Древней Руси. В город поступали товары из Ирана, Хорезма, Золотой Орды, а также Византии.

Реставраторы восстановили по фрагментам оригинальные украшения (браслеты и бусы из цветного стекла), бывшие популярным среди москвичек той эпохи. Также восстановлен керамический сосуд с линейным орнаментом высотой 28 см, использовавшийся москвичами для приготовления еды.

Впервые Москва упоминается в Ипатьевской летописи в записи в день «Пятка на Похвалу Богородицы» 6655 года от Сотворения Мира
(4 апреля 1147 года по григорианскому календарю, применяемому в наши дни).

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