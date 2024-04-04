В России выставили на продажу «Волгу» на базе Mercedes за 11 млн руб.
В России на одном из классифайдов в продаже появилась уникальная «ГАЗ-21 «Волга», продавец из Анапы надеется выручить за нее 11 млн рублей. Об этом 4 апреля сообщает «Российская газета».
Автомобиль построен на базе длиннобазного Mercedes-Benz S-Class W220 в рестайлинговом кузове. Проект был завершен в 2021 году, в 2022 году «Волгу» поставили на учет. Машина зарегистрирована как «самодельное транспортное средство».
Силовой агрегат не уточняется. Предполагается, что мотор достался седану от «донора». По словам владельца «Волги», после капитального ремонта пробег машины составляет 1 тыс. км. Установлена полностью пневматическая подвеска, большинство узлов и агрегатов были заменены.
22 марта аналитики «Авито Авто» рассказали «Известиям», что одним из самых дорогих подержанных автомобилей, которые выставлены на продажу в России, является Porsche Cayenne 2004 года. Продавец из Санкт-Петербурга хочет выручить за кроссовер 200 млн рублей.