Ремонт поврежденного в октябре 2023 года газопровода Balticconnector завершен, начались работы по вводу его в эксплуатацию, сообщает 4 апреля финская государственная компания-оператор газопровода Gasgrid.

«Ремонт морского трубопровода Balticconnector завершен согласно плану, целостность и прочность трубы проверены испытанием под давлением воды», — говорится на сайте компании.

Ввод газопровода в эксплуатацию будет проходит поэтапно: сначала трубы промоют очищенной водой, после чего осушат и проверят их геометрию.

«Ввод в эксплуатацию планируется завершить 22 апреля, когда морской трубопровод Balticconnector можно будет вернуть в пользование газовому рынку», — уточняется в сообщении.

8 октября газопровод Balticconnector, проходящий по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией, был перекрыт из-за утечки. 11 октября представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода.

Спустя несколько дней в странах Запада зазвучали заявления якобы о причастности России к аварии. 13 октября президент РФ Владимир Путин назвал это чушью собачьей. Он отметил, что даже не знал о существовании этого трубопровода, поскольку он очень маленький по объему.

По последним данным, повреждения могло нанести судно Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга. Полиция Финляндии сообщила, что утром 24 октября со дна моря был поднят якорь со следами контакта с газопроводом. Позже эту версию еще раз подтвердили в ведомстве.