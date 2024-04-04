Два человека погибли при лобовом столкновении машин под Калининградом

Две машины столкнулись на автотрассе в Калининградской области, в результате оба водителя погибли. Об этом 4 апреля сообщили в Telegram-канале управления МВД России по региону.

Авария произошла на автодороге Черняховск – Большаково около 15:10 мск.

Предварительно, Peugeot и Opel допустили лобовое столкновение недалеко от Черняховска. В результате ДТП одна иномарка вылетела в кювет, вторая врезалась в дерево. Оба водителя — девушка и мужчина — скончались на месте. Пассажиров в автомобилях не было.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Прокуратура региона, как отмечается на сайте ведомства, взяла на контроль выяснение причин происшествия.

За минувшие сутки в России произошло 174 ДТП, в которых 18 человек погибли и 223 получили травмы. Также сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 32 ДТП с пешеходами вне зоны переходов, в которых пять человек погибли, еще 27, включая шестерых детей, были ранены.