По своим правилам

Удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске вечером 1 апреля повышает уровень напряженности на Ближнем Востоке. Казалось бы, атаки израильских сил по иранским объектам в Сирии уже перестали удивлять. Только за нынешний год их число перевалило за 30. К тому же тремя днями ранее ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по аэропорту Алеппо и близлежащим складам боеприпасов, что привело к гибели не менее 40 человек.

Однако нынешняя атака заметно отличается от предыдущих. В этот раз целью стал объект дипмиссии, что может приравниваться к прямому нападению на Иран. А среди погибших не только дипломаты, но и генералитет Корпуса стражей исламской революции (КСИР), планирующий и руководящий операциями в Сирии и Ливане. Среди них генерал Мохаммад Реза Захеди, чье убийство может быть сравнимо с ликвидацией командующего специальным подразделением «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани, который был убит в результате атаки беспилотника США возле багдадского аэропорта в 2020 году.

Ранее Израиль воздерживался от нанесения ударов по дипломатическим объектам иностранных государств, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями. В этом контексте показательна израильская позиция, высказанная официальным представителем ЦАХАЛ Даниэлем Хагари. По его мнению, уничтоженное строение — это «военное здание сил «Аль-Кудс», замаскированное под гражданское здание в Дамаске». Комментарий стал первым в своем роде, поскольку до этого израильские официальные лица игнорировали тему обстрелов территории Сирии.

Политическая линия еврейского государства более детально отражена в публикациях околоправительственных «мозговых центров». Так, в исследовательском центре Alma изложена следующая позиция: «Как только здание рядом с посольством становится военным штабом, из которого осуществляется планирование и командование операциями против Израиля, цель немедленно становится законной мишенью, такой как больница [Аш-Шифа] в секторе Газа». Таким образом, в Израиле нашли удобное для себя объяснение происходящему. Более того, в нарративе изложены причины, по которым еврейское государство намеренно провоцирует новую эскалацию в регионе.

Понимая, что ответный удар Ирана неизбежен, главный союзник Израиля — США — сразу дистанцировались от участия в атаке. По данным американских газет, Вашингтон проинформировал Тегеран, что не играл никакой роли в израильском ударе. В Белом доме понимают: ситуация неминуемо приведет к новому витку эскалации в регионе. Более того, с февраля этого года действует неформальный мораторий, введенный КСИР на атаки прокси-сил против американских баз в Сирии и Ираке. Вероятнее всего, теперь он будет снят.

В сложившейся ситуации больше всего вызывает интерес, как отреагирует иранская сторона. Президент ИРИ Ибрагим Раиси сказал, что нападение на генеральное консульство не останется без ответа. МИД Ирана выпустил сообщение, что «оставляет за собой право» ответить на авиаудар, а также определить, как именно «наказать агрессора».

Важно, что Иран сразу же подержали все его региональные союзники, многие из которых считаются прокси-силами Тегерана. Ливанская «Хезболла» выпустила заявление: «Безусловно, это преступление не пройдет без того, чтобы враг не понес наказания и ему не отомстили». С более жесткой риторикой выступил Абу Али аль-Аскари — один из лидеров иракской группировки «Катаиб Хезболла», входящей в состав так называемого «Исламского сопротивления». По его словам, группировка готова вооружить 12 тыс. бойцов в Иордании, чтобы открыть новый фронт против Израиля. Примечательно, что именно «Катаиб Хезболла» выступила формальным инициатором упомянутого моратория на обстрел американских объектов в Сирии и Ираке. Теперь же группировка снова планирует перейти к активным действиям в регионе.

По этим причинам в Израиле оценивают риски и готовятся к будущему ответу. По данным СМИ, государство сразу же подняло уровень защиты своих дипмиссий по всему миру, а ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боевой готовности, ожидая ответных атак со стороны Тегерана. Военное командование страны начало отменять отпуска для всех боевых подразделений. Более того, начался призыв новых резервистов, чтобы увеличить личный состав войск противовоздушной обороны. Следовательно, в Израиле высоко оценивают вероятность ракетных ударов по территории страны. К тому же существуют риски открытия новых фронтов. Нападения могут последовать не только со стороны северного фронта, то есть из Ливана и Сирии, но теперь и со стороны восточного — из Иордании.

Все эти факторы заметно усиливают риски новой конфронтации. Действительно, сегодня во всём мире наблюдают за тем, как отреагирует Иран. Потому что уничтожение консульства — это не прощупывание иранских «красных линий», а их грубое пересечение. Израиль повышает ставки. Только вряд ли в Тегеране рассчитывают на серьезную эскалацию. С 7 октября Иран так и не присоединился напрямую к конфликту в Газе. Исламская Республика ограничилась лишь периодическими обстрелами израильской территории руками своих прокси-сил. Это говорит о том, что государство, вопреки воинствующей риторике, избегает прямого конфликта с Израилем. Что подтверждает и комментарий бывшего президента ИРИ Хасана Рухани о случившемся 1 апреля: «Израиль хочет расширить масштабы войны в регионе этим нападением», «его планы, несомненно, будут сорваны мастерством верховного лидера Али Хаменеи». Следовательно, в Иране полностью понимают, что израильское руководство хочет втянуть его свою игру — в большой региональный конфликт. Но Тегеран точно не хочет действовать по чужим правилам.

В нынешней ситуации ответ наверняка последует. Однако он будет носить ограниченный характер, чтобы одновременно сохранить лицо и не развязать новую войну. Схожая ситуация уже происходила, когда в результате американской спецоперации был ликвидирован Касем Сулеймани. Тогда не дошло до прямого столкновения двух сторон. Операция «Мученик Сулеймани» лишь ограничилась серией ракетных ударов по базам Соединенных Штатов в Ираке и не вылилась в крупную эскалацию. Вполне вероятно, что это повторится снова. До этого дня Иран ни разу не наносил удары по Израилю со своей территории. Хотя в январе нынешнего года под ударом иранских ракет оказался Эрбиль в Иракском Курдистане. В этом городе, по данным Тегерана, располагались объекты, связанные с израильскими спецслужбами. Поэтому в нынешней ситуации мишенями также могут стать объекты в третьих странах.

Что касается атак на Израиль с территорий других стран, то они могут быть интенсифицированы. Но в большей степени это касается только Ливана, где юг государства — зона влияния «Хезболлы». Даже Сирия вряд ли будет втянута в конфликт схожим образом, хотя на ее территории располагается большое количество так называемых шиитских милиций, связанных с КСИР. Основной аргумент — Россия не заинтересована в еще большем распространении прокси-конфликта между Израилем и Ираном на сирийскую территорию. Именно поэтому Вооруженные силы РФ расширяют свое присутствие вблизи Голанских высот, чтобы не допустить нового витка конфронтации. Новый фронт в Иордании еще менее вероятен. Территория страны — это не проходной двор для иранских прокси-сил. Более того, власти Хашимитского королевства не заинтересованы в вовлечении в чужой для них конфликт, поэтому будут всячески препятствовать распространению сил «Исламского сопротивления» у себя дома.

Следовательно, большая война между Израилем и Ираном вряд ли возможна. Однако удары со стороны региональных союзников Тегерана очень вероятны, но с ограниченного количества направлений. Между тем из всей трагической ситуации можно сделать главный вывод: Израиль, атаковав дипломатический объект, открыл ящик Пандоры. А это создает очень опасный прецедент, который в любой момент может быть использован противоположной стороной.



Автор — сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН

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