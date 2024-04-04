Житель Мурманской области перечислил мошенникам 5,7 млн рублей

Житель села Алакуртти (Мурманская область) лишился из-за мошенников 5,7 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.

По словам северянина, ему поступил звонок от незнакомца через мессенджер. Собеседник заявил, что у потерпевшего завершается срок действия SIM-карты. Для продления действия карты якобы следовало сообщить код из SMS-сообщения. Позже мужчине поступил звонок от другого человека, который заявил, что от имени потерпевшего якобы оформлены несколько кредитов. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Северянин согласился оформить собственные кредиты и внести средства на «специальный» счет. Общение с мошенниками продолжалось две недели. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В Еврейской автономной области МВД проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении женщины. Потерпевшая лишилась 4,3 млн рублей. Злоумышленники связывались с ней от имени работодателя, требовали оформить кредит и перечислить средства на «безопасный» счет.