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ФСБ опубликовала видео задержания пособников теракта в «Крокусе»

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ФСБ России опубликовала видео задержания в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«За теракт в «Крокусе», — ответили двое из них на вопрос о причинах задержания.

Как можно увидеть на кадрах, первый мужчина был задержан в дневное время суток в частном жилом секторе. Сотрудники правоохранительных органов выбежали из машины и надели на него наручники.

Второго пособника преступления задержали аналогичным образом в другом месте и в вечернее время, когда он шел вдоль многоквартирного дома. Оперативники также надели на него наручники и увезли в микроавтобусе.

В свою очередь, еще один подозреваемый был задержан в черте города днем. Кроме того, одного из мужчин затем доставили на место назначения вертолетом.

По данным ведомства, в числе задержанных один гражданин России и два иностранца, все выходцы из Центрально-Азиатского региона. Двое переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспорта для нападения на концертный зал, а третий вербовал пособников и финансировал исполнителей.

Вскрытая связь: задержанные в Дагестане иностранцы снабжали террористов из «Крокуса»
Ячейка, арестованная в Каспийске, планировала устроить еще один теракт в этом городе

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

Кроме того, 31 марта в Дагестане были задержаны боевики, которые планировали совершить теракт в Каспийске. В ФСБ сообщили, что они участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей нападения на «Крокус Сити Холл».

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