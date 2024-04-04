Московский ипподром превратят в один из лучших в мире конноспортивных комплексов
Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о начале комплексной реконструкции Московского ипподрома, которому в этом году исполняется 190 лет.
«По поручению президента Владимира Путина мы вместе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым разработали и приступаем к реализации проекта по возрождению ипподрома», — написал Собянин в своем Telegram.
Он пообещал создать здесь «один из лучших в мире конноспортивных комплексов, в котором будут содержаться свыше 1 тыс. лошадей».
Важнейшая часть проекта — создание Конного двора на месте устаревших зданий и сооружений.
Специалисты восстановят исторический облик памятника архитектуры — Главного здания Московского ипподрома, отреставрируют знаменитые пилоны ворот с конными скульптурами, которые также являются объектом культурного наследия. Почти в два раза будет увеличена вместимость основной зрительской трибуны Главного здания — до 2165 человек. Также тут создадут современную зону состязаний со скаковой дорожкой и дорожкой для рысистых бегов, обустроят тренировочные и сервисные дорожки, благоустроят пространство внутри скакового и бегового кругов.
«Общая площадь инфраструктуры увеличится больше чем в полтора раза», — заявил мэр. По его словам, завершить работы планируется в 2026 году.