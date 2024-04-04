Путин призвал добиться роста доходов квалифицированных кадров

Президент России Владимир Путин указал, что важно добиться роста доходов квалифицированных специалистов, устранив разрыв оплаты труда в разных регионах. Об этом он сказал 4 апреля на XII съезде Федерации независимых профсоюзов РФ.

«Безусловно, очень важно добиться роста доходов квалифицированных, нужных стране специалистов. Надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах», — отметил российский лидер.

Помимо прочего, президент назвал важным модернизацию промышленности, агропромышленный комплекс, сферы услуг, многих других отраслей экономики и социальной сферы при помощи цифровых технологий, автоматизации производства и управленческих процессов.

В ходе съезда Путин также заявил, что Россия перейдет на новую систему оплаты труда бюджетников. По его словам, пилотный переход на новую, отраслевую систему оплаты труда бюджетников запустят в нескольких регионах, а в 2027 году эта практика будет распространена на всю страну.

Накануне, 3 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что средняя зарплата в России, по данным работодателей, составляет 73 тыс. рублей. Он отметил, что общие реальные доходы населения за 2023 год выросли на 5,6%, а номинал роста зарплаты составил 14%.

Российский лидер еще в феврале отмечал, что в стране должны вырасти зарплаты. В числе прочих мер это должно произойти за счет повышения к 2030 году минимального размера оплаты труда практически вдвое, до 35 тыс. рублей, указывал он. Российский лидер объяснил, что повышение отразится на размере пособий, зарплат в бюджетной сфере и различных отраслях экономики.