Тигр снова растерзал домашнюю собаку в Приморье

Тигр вновь напал на домашнее животное в Приморском крае. На этот раз полосатый хищник задавил пса в селе Филипповка Хасанского округа, сообщает ИА PrimaMedia в четверг, 4 апреля.

Останки собаки нашли на месте инцидента. На подворье проживает еще один пес, он находится в вольере. Хозяева питомца боятся, что тигр снова выйдет на охоту и преграда его не остановит.

Ситуацию прокомментировали в центре «Амурский тигр». Специалисты заявили, что, судя по координатам, подворье находится в лесу, на территории национального парка «Земля леопарда».

Также представители организации напомнили о необходимости соблюдения рекомендаций по содержанию домашних и сельскохозяйственных животных в местах обитания крупных хищников.

В начале февраля в Приморье отловили тигра, который растерзал животных и домашний скот. Животное доставили в реабилитационный центр в Алексеевке, чтобы в дальнейшем провести обследование.