Генпрокуратура опровергла данные о приостановке работы заводов «Макфа»

Ранее появившаяся в СМИ информация о приостановке работы предприятий группы «Макфа» не соответствует действительности, заводы продолжают работать, сообщил 4 апреля официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

«Информация о том, что предприятия группы «Макфа» приостановили деятельность, не соответствует действительности», — сказал он журналистам.

Компания работает штатно, обеспечительные меры, принятые судом после подачи иска Генпрокуратуры, не влияют на производственные циклы, выполнение обязательств и выплату зарплаты.

Информацию о приостановке работы предприятий Иванов счел пиар-фантазией, придуманной ради давления на суд.

Заместитель генпрокурора России подал иск к АО «Макфа» и аффилированным с ним компаниям в конце марта.

Так, 1 апреля судебные приставы арестовали счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича для обеспечения иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфы». Сумма арестованных активов, по данным ТАСС, составляет 100 трлн рублей.

3 апреля в беседе с «Известиями» адвокат Павел Хлюстов, представляющий компанию в суде, отметил, что арест активов на сумму 100 трлн рублей в рамках иска Генпрокуратуры можно объяснить технической ошибкой. По его мнению, приставы указали сумму в 100 трлн рублей, чтобы создать негативное мнение у общественности.

В тот же день сообщалось, что защита «Макфы» обжаловала постановление судебных приставов об аресте счетов и активов на 100 трлн рублей. Источник «Известий» указал, что совокупная стоимость иска Генпрокуратуры по делу о взыскании имущества «Макфы» и аффилированных с этим акционерным обществом компаний составляет более 46 млрд рублей.

Депутат Госдумы Белоусов в 2022 году был осужден на 10 лет по делу о взятках, в которых также фигурирует Юревич, также ему был назначен штраф в размере 500 млн рублей. Однако парламентарий скрылся от правоохранительных органов и находится в розыске.