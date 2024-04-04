Два скоростных катамарана для туристов запустят на Байкале

Восточно-Сибирское пароходство планирует запустить на Байкале два скоростных туристических катамарана в рамках программы по развитию туризма «Пять морей и озеро Байкала». Их назвали в честь двух Байкальских ветров — «Сарма» и «Селенга», сообщает ИА IrkutskMedia в четверг, 4 апреля.

Суда длиной 37 м и шириной 11 м смогут развивать скорость до 65 км/ч. Мощность двигателей составит до 1,6 л. с. Катамараны планировали спустить на воду еще осенью 2023 года, однако на фоне западных санкций оборудование пришлось заменить, а сроки сдвинуть.

По словам замдиректора по судостроению АО ВСРП Сергей Кошкина, первоначально для судов планировали использовать двигатели дочерней компании Rolls-Royce. Сейчас же двигатели будут поставляться из Китая, а сами плавсредства спустят на воду в июле 2024 года. В сентябре пройдут ходовые испытания.

В конце марта президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития проекта круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал» отметил, что в России не менее 403 млрд рублей направят на реализацию национального проекта по туризму в 2025–2030 годах.

Глава государства также подчеркнул, что ключевыми партнерами страны в развитии туристической отрасли должны оставаться отечественные компании. Кроме того, в ходе совещания глава государства пообещал создать к 2030 году туристическую инфраструктуру во всех национальных парках страны.