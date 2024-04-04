СМИ сообщили о планах Зеленского уволить генпрокурора Украины Андрея Костина

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал с ближайшим окружением увольнение генпрокурора страны Андрея Костина и планирует отправить его послом в Нидерланды. Об этом 4 апреля сообщило издание «Зеркало недели».

«Костин не проявил нелояльности к Банковой (в Киеве на улице Банковой офис президента Украины. — Ред.), но и жестким менеджментом в прокуратуре и необходимой Банковой активностью он также не отметился», — сообщил источник издания.

При этом само увольнения Костина планируется рассмотреть во время сессии в Верховной раде 10 апреля. Его преемником может стать глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, которого, в свою очередь, «очень продвигает» руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

Как уточнил источник, Костин вызвал недовольство тем, что он «не предупреждал Банковую и руководство фракции «Слуга народа» о начале уголовных расследований в отношении депутатов. После увольнения генпрокурора могут назначить послом в Нидерландах, отметил собеседник.

Ранее, 30 марта, Зеленский уволил нескольких сотрудников своей администрации. Так, с поста первого помощника президента уволен Сергей Шефир, назначенный в мае 2019 года. Также были уволены советники Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий.

До этого, 26 марта, Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины. На его место был назначен глава службы внешней разведки Александр Литвиненко. После этого сообщалось, что Данилов станет послом в Молдавии.

Еще 4 февраля президент Украины назвал необходимостью кадровое обновление управленческого аппарата, не только его военной составляющей. Он подчеркнул, что планируется замена не одного человека, а «ряда государственных руководителей не только в одном секторе, например в армии».

Как считает бывший народный депутат Украины, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров, украинский лидер занялся чисткой своего окружения, чтобы попытаться укрепить власть до истечения срока его полномочий.

31 марта на Украине должны были пройти президентские выборы. Однако в ноябре 2023 года Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов будет не ко времени, а лишь приведет к разобщению в стране. Как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, единоличное решение Зеленского не проводить президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая.