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Швейцарские СМИ указали на большие проблемы в здравоохранении страны

SRF: большинство больниц в Швейцарии несут огромные убытки
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Фото: Global Look Press/Fabian Strauch
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Большинство больниц в Швейцарии испытывают финансовые трудности, несут значительные убытки, нуждаются в многомиллионной помощи и вынуждены сокращать объем услуг. Об этом 4 апреля сообщает местное радио SRF.

СМИ отмечает, что данная проблема существовала уже много лет и усугубилась после пандемии коронавируса. Количество больниц, которые могут предложить базовую медицинскую помощь, становилось всë меньше и меньше. Ситуация также усугублялась инфляцией, поскольку больницы не могли корректировать свои расценки в соответствии с ростом цен.

В результате некоторые медицинские учреждения были вынуждены закрыться, другие — сократить персонал, а третьи — рассчитывать на государственную помощь. Так произошло, в частности, с больницей Фрибурга, которая с 2016 года терпит убытки и в настоящее время разорена на 60 млн швейцарских франков. Кроме того, многие молодые врачи разочаровываются в своей профессии, а треть студентов-медиков хотят уволиться из-за условий работы.

«Отсутствие человеческого общения, долгие сверхурочные часы и время, потраченное на административные задачи, а не на уход за пациентами, зачастую быстро снижают энтузиазм», — отмечается в материале.

В некоторых кантонах также существует проблема с дорогостоящими медицинскими приборами. Например, в кантоне Тичино кардиостимуляторы стоят более 10 тыс. швейцарских франков, что во много раз дороже, чем в других кантонах. Это иллюстрирует очень непрозрачную систему рынка медицинского оборудования, резюмирует SRF.

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В апреле 2023 года сообщалось, что из-за забастовки младших врачей в Великобритании значительно вырос показатель смертности. Забастовка врачей-интернов проходила с 13 по 15 марта. В этот период были отменены более 175 тыс. больничных приемов и операций. До этого в марте было заявлено, что действия британских медиков могут серьезно сказаться на работе национальной системы здравоохранения (NHS). Участники акции требовали, чтобы зарплата интернов была поднята с £14 до £19 в час.

Весной 2023 года министра здравоохранения и профилактики Франции Франсуа Брауна освистали около 150 протестующих возле больницы «Сюд-Жиронда» в городе Лангон. Во время визита министр объявил о выделении €40 млн на ремонт больницы и строительство новых помещений, однако протестующие указали, что более насущной проблемой для них является не «косметический ремонт», а острая нехватка кадров.

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