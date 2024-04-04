Суд в Москве арестовал деньги и машину блогера Аяза Шабутдинова

Столичный суд наложил арест на имущество блогера и автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по 50 эпизодам. Соответствующее сообщение было опубликовано 4 апреля в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, денежные средства, изъятые в ходе обыска у А.Р. Шабутдинова и принадлежащее ему транспортное средство», — говорится в сообщении.

Также сообщалось о наложении ареста на имущество Василия Алексеева, бывшего исполнительного директора «Лайк Центра» (АНО «Центр развития предпринимательства»), через которое реализовались обучающие курсы блогера.

Шабутдинова задержали в начале ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве после жалоб на проданные им образовательные курсы. Он предлагал людям купить вебинары, тренинги и марафоны. Блогер утверждал, что после прохождения его обучения клиенты смогут открыть успешный бизнес.

4 ноября суд арестовал его до 16 декабря. Следствие настаивало на заключении фигуранта под стражу, адвокат обвиняемого просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. В итоге Шабутдинова обвинили в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»), по этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

13 февраля Пресненский суд Москвы продлил арест пребывающего в СИЗО Шабутдинова до 16 апреля 2024 года.

18 марта стало известно, что Таганский суд Москвы оставил без изменений постановление суда о продлении ареста Шабутдинова. Однако сторона защиты продолжала просить об изменении меры пресечения на домашний арест, а также о возможности внесения залога. В этот же день следователь в Пресненском суде сообщил, что в отношении Шабутдинова возбуждено еще семь уголовных дел. Он также отметил, что блогер обвиняется «в совершении 50 корыстных тяжких преступлений».