Похищенную картину Тициана выставили на аукционе в Лондоне за $31,6 млн
Картину итальянского живописца Тициана Вечеллио «Отдых на пути в Египет», датируемую 1512 годом, вновь выставили на аукционе Christie's за $31,6 млн спустя почти 150 лет. Об этом 4 апреля сообщает The Times.
Газета напомнила, что полотно было найдено в 2002 году в полиэтиленовом пакете без рамы на автобусной остановке в Лондоне спустя семь лет после ее похищения.
Владельцами картины являлись французский император Наполеон I Бонапарт (1769–1821), австрийская эрцгерцогиня из династии Габсбургов, а также королева-консорт Саксонии Мария Терезия Австрийская (1767–1827).
По словам главы британского торгового дома Орландо Рока, полотно «Отдых на пути в Египет» основано на религиозном сюжете по Евангелию от Матфея.
В январе агентство Bloomberg сообщило, что картина Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер» была обнаружена вновь после пропажи в 1925 году. Картину представил аукционный дом Im Kinsky, который выставит ее на торги 24 апреля. Она оценивается в €30–50 млн. В аукционном доме заявили, что нынешние обладатели картины законно владели ей с 1960-х годов. Она не входила в списки предметов искусства, пострадавших от экспроприации в годы нацизма.