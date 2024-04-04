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Украина вошла в топ-10 стран по финансированию Госдепом США разминирования

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Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy
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Украина вошла в топ-10 стран по финансированию Госдепом США программы уничтожения обычных вооружений с 1993 по 2022 год. Об этом свидетельствует доклад, опубликованный 4 апреля управлением Госдепа по военно-политическим вопросам на сайте.

Так, Украине для разминирования было выделено $174,3 тыс. Таким образом, она оказалась на седьмом месте в рейтинге стран с наибольшим финансированием по данной программе.

Топ возглавил Ирак, которому на эти цели было выделено $675,6 тыс. За ним следует Афганистан ($573,7 тыс.), далее идет Лаос ($355 3 тыс.).

Цель программы состоит в том, чтобы уменьшить пагубное воздействие во всем мире «распространяемых и неизбирательно используемых обычных вооружений войны».

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Ранее, 28 марта, счетная палата США рекомендовала Госдепу эффективнее отслеживать средства, выделяемые на нужды Украины. Отмечается, что у Госдепа отсутствует систематический и всеобъемлющий подход к отслеживанию финансирования.

За день до этого, 27 марта, в конгрессе США озвучили условие выделения помощи Украине. Конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс заявил, что Киев не получит никакой помощи, пока США не обеспечат безопасность своих границ.

Перед этим, 25 марта, глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол заявил о планах конгресса после католической Пасхи представить на голосование законопроект по дальнейшему финансированию помощи Украине.

11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025 году должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024 год.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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