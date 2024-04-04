Представлена новая версия интеллектуальной нейросети Kandinsky

«Сбер» представил усовершенствованную версию нейросети Kandinsky, которая создаёт изображения по текстовому описанию на русском и английском языках. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Обновлённая версия Kandinsky 3.1 дообучена на увеличенном датасете изображений, что позволило повысить качество генераций. Первым доступ к Kandinsky 3.1 получил ограниченный круг пользователей: художники, дизайнеры, блогеры. Как сообщили представители «Сбера», в ближайшее время улучшенная модель генерации изображений по текстовому описанию станет доступна всем пользователям без ограничений.

«Сегодня ровно год, как вышла версия Kandinsky 2.1. За это время мы постоянно развивали нашу нейросеть, которая помогает людям создавать новые образы и даёт абсолютно каждому феноменальные возможности для творчества. По сравнению с предыдущей моделью Kandinsky 3.1 стал ещё быстрее, удобнее и реалистичнее. Kandinsky 3.1 — это гибкий, многофункциональный и абсолютно бесплатный инструмент, который превратит любого человека в художника и творца. Скоро все желающие смогут протестировать новые возможности нейросети. Как и предыдущие версии, модель будет бесплатной и доступна на разных поверхностях», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Одной из ключевых особенностей версии стала более высокая скорость генерации картинок: время одной генерации сократилось почти в 10 раз, а разрешение генераций можно повысить до 4K. Также появилась возможность улучшения текстового запроса с помощью языковой модели. Пользователям снова будут доступны функции создания различных вариаций изображений, смешивание картинок и текста, создание стикерпаков и возможность вносить локальные изменения на картинке, не меняя всей композиции сцены.

Также в ближайшее время появится новая модель Kandinsky Video 1.1 для генерации видео по текстовым описаниям, где качество генераций существенно возросло, а разрешение видео улучшилось в два раза по сравнению с Kandinsky Video 1.0.