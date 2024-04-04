Боевую гранату и патроны обнаружили во дворе дома в Биробиджане
Боевую гранату Ф-1 без запала и 15 мелкокалиберных патронов обнаружили на улице Советской. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает пресс-служба управления МВД России по Еврейской автономной области.
Боеприпас нашли во дворе дома 68. На место выезжали правоохранители. Стражи порядка провели проверку, изъяли все боеприпасы и направили на экспертизу.
Как отмечает ИА EAOMedia, в регионе увеличили размеры выплат за добровольную сдачу незарегистрированного оружия. К примеру, за гладкоствольное оружие можно получить 4,5 тыс. рублей, а за охотничье ружье с нарезным стволом — 5,5 тыс. рублей.