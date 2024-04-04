Экономист объяснила значительную сумму поступивших в бюджет неучтенных доходов

Исполнение бюджета РФ по доходам в 2023 году было обеспечено грамотно проводимой бюджетной и налоговой политикой, а также рядом мер точечного характера, рассказала «Известиям» кандидат экономических наук, заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Ранее в этот день сообщалось, что, согласно докладу Счетной палаты, российская казна получила в 2023 году 884 млрд рублей не включенных в прогноз доходов. Такой показатель стал рекордным как минимум с 2015 года.

Фрумина уточнила, что значительная часть поступлений была обеспечена возвратом безвозмездных поступлений.

«Мы регулярно наблюдали такую практику в предыдущие годы, однако в 2023 году величина возврата существенно увеличилась по разным причинам. Во-первых, за счет поступлений денежных средств, неиспользованных ушедшими из страны иностранными компаниями. Во-вторых, перечислен остаток средств из ФОМС, не израсходованный в период пандемии», — сказала экономист.

Кроме того, в 2023 году в форме безвозмездных платежей перечислялись средства, добровольно уплачиваемые компаниями, продавшими бизнес в России. Эта мера была предпринята в том числе для предотвращения оттока капитала из страны, объяснила эксперт.

«В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период, на данный вид доходов определялось более одной четвертой всех безвозмездных поступлений в 2023 году. По факту исполнения бюджета мы наблюдаем превышение запланированных значений», — добавила она.

По ее словам, в настоящее время количество зарегистрированных в России компаний с иностранным участием продолжает сокращаться. Так, только за 2023 год их число снизилось более чем на 3 тыс. При этом 20% иностранных инвесторов обладали активами свыше $100 млн, что обеспечило при уходе с российского рынка существенные добровольные перечисления в бюджет РФ.

«В 2024 году поступления от «уходящих» компаний уже в 17 раз превысили запланированные доходы. Таким образом, запланированные безвозмездные поступления в виде «налога на выход» кратно увеличились», — отметила Фрумина.

Все эти обстоятельства характеризуют особенности 2023 года, поэтому подобная конфигурация бюджета не могла быть доподлинно учтена при его верстке, объяснила экономист.

Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, сообщил, что в целом доходы федерального бюджета в 2023-м превысили 29 трлн рублей, что больше аналогичного показателя за предыдущий год почти на 5%. При этом ненефтегазовые доходы выросли на четверть.