Во Франции частные больницы и клиники начнут масштабную забастовку

Федерация частных больниц Франции объявила о масштабной забастовке сотен коммерческих медучреждений в ответ на решение правительства по ценам на медицинские услуги. Об этом 3 апреля сообщила газета Le Parisien.

Акция протеста затронет 1030 частных больниц и клиник и более 200 тыс. специалистов, которые с 3 июня будут осуществлять только жизненно важные для пациентов вмешательства.

Причиной предстоящей забастовки стала индексация тарифов на услуги коммерческих клиник лишь на 0,3%, тогда как для государственных больниц их увеличили на 4,3%. При этом отмечается, что на частные клиники приходится 35% от объемов французского рынка больничных услуг.

«Решение [правительства], влекущее за собой катастрофические последствия, принятое без каких-либо консультаций с представителями сектора, усугубляет и без того критическую ситуацию, при которой расходы растут в геометрической прогрессии, а цены остаются недостаточными для обеспечения жизнеспособности заведений», — говорится в заявлении федерации.

Издание также уточнило, что ранее три крупные французские частные клиники обратились к правительству с просьбой пересмотреть указанную политику ценообразования.

Ранее, в конце марта, более 3 тыс. врачей-интернов в Уэльсе провели четырехдневную забастовку с требованием повысить им зарплаты, что стало самой длительной из трех акций подобного рода в текущем году. Правительства региона, в свою очередь, заявило об отсутствии средств для значительного повышения оплаты труда младших медиков.