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Аналитик рассказал о судьбе банковского карточного туризма в РФ

Аналитик Мкртчян: банковский карточный туризм перестал существовать в России
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Банковский карточный туризм в России уже фактически перестал существовать. Такое мнение вице-президент Альянса туристических агентств Александр Мкртчян высказал в четверг, 4 марта.

По словам эксперта, россияне почти отказались от поездок за границу ради открытия иностранной банковской карты. Он добавил, что все карты иностранных популярных банков уже давно можно сделать в России, в своем родном городе, никуда не выезжая.

«Самыми популярными были туры в Белоруссию, потому что это ближе всего к Москве и дешевле, потому что «Ласточка» ходит в Минск. Люди приезжали одним днем: утром приезжали, делали карточку, вечером уезжали», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Он добавил, что с тех пор, как белорусские банки попали под санкции, карточки белорусских банков Visa и Mastercard перестали работать за рубежом.

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Накануне Центробанк Казахстана заявил, что банки страны сами решают, с какими международными платежными системами им работать. Таким образом регулятор объяснил отказ кредитных организаций республики обслуживать российские карты «Мир».

2 апреля национальная платежная система Киргизии «Элкарт» сообщила, что с 5 апреля карты платежной системы «Мир» перестанут работать в республике. Это связано с рисками вторичных ограничений после ввода санкций США в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК), сообщает телеканал «360».

4 апреля премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что приостановка в обслуживании карт платежной системы «Мир» в Киргизии несет временный характер, ведется работа над решением вопроса, передает ИА «Регнум».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что банки за рубежом отказываются принимать карты «Мир» под давлением США. Он добавил, что Россия продолжает диалог с другими странами для того, чтобы минимизировать подобные риски, сообщается на сайте kp.ru.

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