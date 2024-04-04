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Названы самые импортируемые в РФ автомобили в марте

«Автостат»: в марте в РФ ввезли 87,4 тыс. новых легковых автомобилей
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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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В марте текущего года в Россию из-за рубежа было ввезено 87,4 тыс. новых легковых автомобилей, это наивысший результат начиная с 2022 года. Чаще всего в страну импортировали новые Geely Monjaro (более 6 тыс. единиц), сообщает 4 апреля аналитическое агентство «Автостат».

На втором месте по этому показателю находится Chery Tiggo 7 Pro Max (5,2 тыс. шт.), на третьем — Chery Tiggo 4 Pro (5 тыс. шт.). Следом идут Omoda C5 (2,9 тыс. шт.) и Haval Jolion (2,7 тыс. шт.), хотя производство последней также организовано на заводе Haval в Тульской области.

Среди авто с пробегом чаще всего в РФ импортировали Honda Freed (1,4 тыс. шт.), Toyota Corolla (1,1 тыс. шт.), Honda Fit (1,1 тыс. шт.), BMW X5 и Honda Stepwgn (по 1 тыс. шт. у каждой). За март в страну ввезли 40,4 тыс. машин с пробегом, это примерно вдвое больше, чем месяцем ранее

Всего за I квартал в Россию ввезли 212,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт подержанных машин за первые этот период на 21,7% (до 83,3 тыс. единиц). Отмечается, что новые автомобили чаще всего везут из Китая и Киргизии (доля 60% и 28% от общего объема импорта). Машины с пробегом в прошлом месяце в основном ввозили из Японии (47%) и Беларуссии (24%).

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Продажи новых автомобилей вышли на докризисный уровень

2 апреля компания Geely представила в России кроссовер Monjaro 2024 модельного года. Стоимость автомобиля осталась прежней и начинается от 4,69 млн рублей.

3 апреля сообщалось, что в марте 2024 года в России было продано 146,5 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат является максимальным ежемесячным начиная с мая 2021 года, когда продажи легковых машин вернулись на докризисный уровень.

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