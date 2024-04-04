В Москве ребенок перевел мошенникам 300 тыс. рублей ради покупок в онлайн-игре

В Москве 11-летняя девочка отправила мошенникам родительские 300 тыс. рублей, думая, что покупает дополнительные функции в онлайн-игре, по факту случившегося организована проверка. Об этом 4 апреля сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел накануне, 3 апреля, вечером. Дочка с разрешения матери взяла ее телефон и с помощью банковского приложения перевела с карты на неустановленный счет Ozon Банка 300 тыс. рублей. Девочка отправила деньги по полученному QR-коду в Telegram от неизвестного под ником RedQueen.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

В феврале сообщалось, что в Железногорске 9-летняя девочка помогла мошенникам похитить у матери 800 тыс. рублей, пытаясь получить бонусы в онлайн-игре. Как уточнялось, ребенка обманули в мессенджере. В канале известной детской игры появилась реклама о бесплатных бонусах, девочка перешла по ссылке, и в чате с ней связался мошенник, который убедил ее войти в банковские приложения и перевести все деньги на продиктованные реквизиты.