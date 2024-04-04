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Почти 18 млн рублей выделят на отлов бродячих собак в Красноярске

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Власти Красноярска выделят почти 18 млн рублей на отлов бродячих собак, ведется поиск подрядчика. Особое внимание должно быть уделено соблюдению принципов гуманности, сообщает пресс-служба мэрии в четверг, 4 апреля.

Сотрудники подрядной организации должны будут снимать на видео процесс отлова во избежание случаев жестокого обращения с животными. Пойманных собак отправят на осмотр и 10-дневный карантин.

Далее собак стерилизуют, чипируют и вакцинируют. Если животное не проявляет агрессии, то его выпустят на улицу. По информации ИА KrasnoyarskMedia, остальных псов на постоянной основе будут содержать в приюте.

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