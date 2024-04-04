В Краснодаре высадили саженец крымской сосны
Саженец крымской сосны высадили в парке «Чистяковая роща» в Краснодаре. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство Крыма.
Молодое деревце подарили Краснодарскому краю представители республики 18 марта во время выставки «Россия». Подобные подарки от Крыма получили и другие российские регионы.
Выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в Москве на ВДНХ. Свои экспозиции представят все 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Открытие мероприятия приурочено ко Дню народного единства.
На масштабной выставке будут задействованы 70 павильонов ВДНХ и 1,5 тыс. волонтеров. Попасть туда сможет каждый желающий бесплатно.