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В МИД РФ указали на истерику Зеленского из-за неудобных вопросов журналистов

Мирошник: неудобные вопросы журналистов вызывают у Зеленского раздражение
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Фото: Global Look Press/SOPA Images
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Неудобные вопросы журналистов вызывают у президента Украины Владимира Зеленского истерику и раздражение, заявил 4 апреля посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Мы прогнозировали эту ситуацию сразу по выходе интервью [президента РФ] Владимира Путина Такеру Карлсону и предрекали, что будет именно так. Потому что Зеленский давным-давно изнежен только пропагандистским интервью», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Мирошник отметил, что разговор с непредвзятым журналистом, который задает неудобные вопросы, вызывает у Зеленского истерику и раздражение.

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Накануне, 3 апреля, Карлсон рассказал, что Зеленский отказался давать ему интервью. По словам американского журналиста, им были направлены многочисленные запросы об интервью президенту Украины, но он их проигнорировал.

Между тем Зеленский продолжает давать интервью западным изданиям. Так, 29 марта он разговаривал с телеканалом CBS News о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле». После того как прозвучал вопрос журналиста, Зеленский улыбнулся.

В тот же день в интервью обозревателю американской газеты The Washington Post Дэвиду Игнейшесу украинский лидер заявил, что Вооруженные силы Украины еще не получили американские ракеты ATACMS, однако уже планируют совершать ими удары по Крыму.

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