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В МИД предупредили россиян о риске провокаций в дни Олимпиады в Париже

Захарова: планирующим посетить Олимпиаду в Париже россиянам могут грозить провокации
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Фото: ТАСС/Psaila Jean-Michel
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Россиянам, планирующим посетить Олимпиаду в Париже, необходимо соблюдать осторожность, так как в их отношении возможны провокации, а также задержания. Об этом предупредила в четверг, 4 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Матч ТВ».

«Нашим гражданам, соотечественникам, которые планировали прибыть в Париж на Олимпиаду, нужно быть крайне осторожными, потому что возможны провокации, возможны незаконные задержания, возможны, в том числе, и похищения людей, как это происходило с нашими соотечественниками, гражданами России все эти годы», — сказала дипломат.

Ранее, 2 апреля, в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка, зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова указала, что западным государствам выгодно, чтобы российские спортсмены не приезжали на Олимпийские игры в Париже. По ее мнению, даже если один атлет из России приедет в нейтральном статусе на Олимпиаду в Париж, интерес к нему будет прикован в большей степени, чем к Олимпийским играм в целом.

Ранее в этот же день стало известно, что российские гребцы не примут участие в отборочных соревнованиях и Олимпийских играх в Париже из-за дискриминационных условий участия.

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21 марта глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику.

Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

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