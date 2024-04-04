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В РАН возможный выход Британии из ЕКЧП назвали противоправным

Британист Ананьева: возможный выход Британии из ЕКЧП противоправен
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Фото: Global Look Press/Jan Woitas
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Великобритания хочет выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), чтобы беспрепятственно депортировать мигрантов в африканскую Руанду. Об этом «Известиям» 4 апреля заявила руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева, комментируя слова премьер-министр Великобритании Риши Сунака о возможности выхода из соглашения.

«Британия может выйти из ЕКЧП. Дело в том, что в законодательство пытаются ввести пункт о том, чтобы вывозить просителей убежища в Руанду и чтобы они заполняли документы и ждали решения своего вопроса на территории Руанды. Согласно ЕКЧП, такое решение противоправно, поскольку нарушает права человека, то есть просители убежища должны ждать решения своего вопроса в той стране, куда они бежали. Соответственно, Британия хочет выйти из Европейской конвенции по правам человека, чтобы ничто не препятствовало депортации мигрантов в Руанду», — сказала Ананьева.

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Накануне, 3 апреля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что королевство может выйти из ЕКПЧ для получения большей свободы в принятии решений о судьбе нелегальных мигрантов. Решение может быть принято из-за сохраняющегося притока нелегальных мигрантов, которые добираются до Британии, пересекая пролив Ла-Манш на надувных лодках.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что если участие в соглашении начинает вредить национальным интересам, то каждая страна делает выбор в пользу себя.

Ранее, 24 декабря 2023 года, агентство Bloomberg написало, что близкое к рекордному число долгосрочных мигрантов прибыло в Великобританию в 2023 году. Это стало проблемой для Сунака, обещавшего сократить количество мигрантов.

В марте прошлого года Британия и Руанда подписали миграционное соглашение, которое предполагает, что нелегально прибывшие в королевство мигранты могут быть депортированы в африканскую страну без права просить у британских властей убежища.

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