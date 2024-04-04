В Подмосковье электричка столкнулась с тепловозом
В Подмосковье электропоезд «Иволга» столкнулся с тепловозом. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
«По предварительным данным, сегодня днем произошло столкновение тепловоза с электропоездом при выезде последнего из депо «Нахабино», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Отмечается, что причины и обстоятельства произошедшего выясняются, прокуратурой проводится проверка.
В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что при происшествии никто не пострадал. По данным следователей, электропоезд проходил обкатку.
Ранее, 2 апреля, в Московской области 11 вагонов грузового поезда сошли с путей. В настоящее время прокуратура устанавливает детали инцидента.