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В Подмосковье электричка столкнулась с тепловозом

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Фото: соцсети
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В Подмосковье электропоезд «Иволга» столкнулся с тепловозом. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня днем произошло столкновение тепловоза с электропоездом при выезде последнего из депо «Нахабино», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

Отмечается, что причины и обстоятельства произошедшего выясняются, прокуратурой проводится проверка.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что при происшествии никто не пострадал. По данным следователей, электропоезд проходил обкатку.

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Ранее, 2 апреля, в Московской области 11 вагонов грузового поезда сошли с путей. В настоящее время прокуратура устанавливает детали инцидента.

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