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Сюжет:

В ФРГ призвали Украину пойти на территориальные уступки ради мира

Немецкий политик Али: Украина должна пойти на территориальные уступки ради мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украине необходимо отказаться от идеи вернуть утраченные территории, если она хочет завершить конфликт. Таким мнением 3 апреля поделилась сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Амира Мохамед Али в эфире канала ZDF.

По ее мнению, Киеву, чтобы достичь мира в конфликте с Москвой, необходимо «пойти на уступки в вопросе территорий» и отказаться от идеи их возвращения.

«Я думаю, что это, по-видимому, то, что нужно дать», — добавила глава партии.

Среди прочего она также подчеркнула, что положение Украины продолжает ухудшаться, в том числе ее военные возможности. При этом, по мнению Али, на Россию необходимо оказать давление на международном уровне, чтобы подтолкнуть ее к переговорам.

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Ранее, 28 марта, канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию Maerkische Allgemeine Zeitung рассказал, что на данный момент «ряд стран, включая Украину, обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу».

Днем ранее, 27 марта, журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц написал, что конфликт на Украине может быть завершен уже в 2024 году. Обозреватель отметил, что военная и финансовая поддержка Украины со стороны США фактически заканчивается. Европейские страны не желают увеличивать финансирование украинской армии и поставлять ей более совершенное оружие, добавил он.

При этом президент РФ Владимир Путин 18 марта заявил, что Россия готова рассмотреть любые вопросы о прекращении огня на Украине, однако будет и сходить из собственных интересов.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

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