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Путин назвал целью заказчиков теракта в «Крокусе» нарушение единства РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Согласно данным следствия, главной целью заказчиков теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» было нарушение межнационального единства России. Об этом 4 апреля заявил президент РФ Владимир Путин выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет!» — отметил глава государства.

В настоящее время важнейшим условием для общего успеха России является единство российского многонационального общества, заявил Путин. Президент указал, что Россия не может быть объектом атаки со стороны исламских фундаменталистов, так как демонстрирует уникальный пример межконфессионального единства, которое и хотят подорвать террористы.

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Ранее 4 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг украинского конфликта отметил, что ни у кого не вызывает сомнений то, что Украина причастна к терактам на территории России, в том числе в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.

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