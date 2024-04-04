ВС РФ сбили украинский самолет Су-27 в районе Краматорска

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила самолет Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Краматорска Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 4 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

Помимо этого, добавили в пресс-службе ведомства, за последние сутки были уничтожены 196 дронов ВСУ и перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

В прошлый раз Су-27 ВСУ был сбит российскими военными 1 апреля. Уточнялось, что истребитель был уничтожен в районе населенного пункта Райское в ДНР.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что Вооруженные силы РФ уничтожили три самолета Су-25 Воздушных сил Украины на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Также были уничтожены радиолокатор подсвета и наведения, машина боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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