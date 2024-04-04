Лавров назвал план КНР по Украине наиболее четким и разумным

Предложенный Китаем план по урегулированию конфликта на Украине на сегодняшний день является наиболее четким и разумным по сравнению со стратегиями других стран. Об этом 4 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Наиболее четкий план выдвинул еще в прошлом году Китай — 12 пунктов, собрание, как они сказали, принципов и подходов. Наши китайские друзья сказали, что сначала по всем этим принципам хотели бы достичь согласия всех остальных участников», — отметил Лавров в разговоре с журналистами.

Он пояснил, что в отличие от «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, которая представляет собой «меню, откуда чего хочешь, то и выдергиваешь, китайский план таков, что все 12 пунктов взаимосвязаны и взаимообусловлены».

«Самое принципиальное для нас, что китайский документ исходит из анализа причин происходящего и необходимости эти первопричины устранить. Выстроен он в логике от общего к частному. Этот план критиковали за то, что он неконкретный… Но это разумный план, который великая китайская цивилизация предложила для обсуждения», — резюмировал глава МИД РФ.

Министр добавил, что обсудил с послами иностранных государств замыслы Запада по втягиванию большего количества стран в затею с «формулой Зеленского». Однако обсуждение урегулирования на Украине без участия России, что подразумевает план украинского лидера, является лишь бессмысленной тратой времени.

Китай предлагал план мирного урегулирования на Украине, состоящий из 12 пунктов. Ключевыми моментами является возобновление мирных переговоров и уважение суверенитета всех стран с соблюдением Устава ООН.

До этого, 28 марта, Лавров в интервью «Известиям» заявил, что предложенный Китаем план по мирному урегулированию конфликта опирался на анализ причин происходящего, в отличие от «формулы мира» Зеленского. Министр подчеркнул, что договариваться насчет обеспечения равной безопасности следует, основываясь именно на позициях Китая.

Ранее, 19 марта, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил, что Пекин поддерживает проведение мирной конференции по Украине, на которой Москва и Киев будут представлены на равноправной основе. По его словам, КНР будет продолжать играть конструктивную роль в обеспечении прекращения огня и политического урегулирования кризиса.

Президент России Владимир Путин 13 марта подчеркнул необходимость проведения переговоров между Россией и Украиной и то, что они должны проходить в конструктивной и реалистичной обстановке, а «не быть основанными на «хотелках» после применения психотропных средств». Он также отметил, что переговоры нельзя рассматривать как паузу для укрепления собственного военного потенциала.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.