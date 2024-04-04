Пресс-секретарь Песков переадресовал вопрос о переговорах по Украине в МО РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков перенаправил в ходе брифинга 4 апреля вопрос о возможности переговоров по Украине на основе стамбульских договоренностей в Минобороны РФ.

«Здесь лучше вам обратиться в Министерство обороны. Вы все-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны, поэтому, наверное, это было бы неуместно комментировать из Кремля», — сказал он журналистам.

При этом Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин открыт к международному диалогу для обсуждения мировых проблем с теми, кто проявляет к этому интерес. При этом он уточнил, что на данный момент планов по проведению таких контактов на высшем уровне нет.

Телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню состоялись 3 апреля по просьбе французской стороны. В ходе них глава МО Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и стран Запада к теракту в «Крокус Сити Холле». Министр обороны РФ в ответ подчеркнул, что расследование трагедии будет доведено до конца, а виновные будут наказаны.

Отдельно российский министр предупредил о проблемах для Франции в случае отправки на Украину французского контингента и отметил готовность России к диалогу по урегулированию конфликта в стране.

Ранее, 29 марта, Путин подчеркнул, что Россия всегда выстраивает контакты с ближайшими партнерами с учетом взаимных интересов стран. Благодаря этому улучшаются торгово-экономические и политические связи РФ с соседями, отметил глава государства.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.