Лавров заявил, что переговоры по Украине надо вести не с Зеленским

После последних переговоров в Стамбуле в 2022 году Россия поняла, что вести диалог по урегулированию украинского конфликта нужно не с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 4 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Еще когда его [Зеленского] легитимность никем не ставилась под сомнение, всеми признавалось, все понимали, что переговоры надо вести не с ним. И убеждение в том, что это бессмысленно, пришло как раз после того, как провалились стамбульские переговоры в апреле 2022 года», — сказал министр журналистам.

Лавров отметил, что после этого Россия поняла, что разговаривать на тему урегулирования конфликта нужно не с украинским лидером, а с теми, кто ему «запрещает или разрешает».

Говоря о «формуле мира» Зеленского, он указал на то, что она является ультиматумом, который требует от российской стороны сдаться и уйти на границы 1991 года.

«Правда, недавно «любезно» господин Зеленский сказал, что можно начать с границы февраля 2022 года. Ну, мечтать не вредно», — уточнил Лавров.

По словам министра, он обсудил в Москве с послами иностранных государств идею Запада втянуть как можно больше стран в затею с «формулой мира» президента Украины. Он подчеркнул, что при этом не учитываются инициативы мирные предложения КНР, Южно-Африканской Республики (ЮАР), Бразилии и Лиги арабских государств.

«Это [мирное урегулирование на Украине] должно быть на равной основе, когда все придут и изложат свои законные интересы, а когда Запад, особенно США, находящиеся там, за океаном, будут говорить «нет, нет, нет, только формула мира», это бессмысленная трата времени и интеллекта, если там у кого-то еще что-то остается», — добавил Лавров.

Он обратил внимание на то, что РФ готова к обсуждению обеспечения интересов безопасности Украины и других стран только в том случае, если диалог будет выстроен на равноправных условиях.

29 марта Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, российская сторона будет «готова к диалогу», если у украинского государства получится выйти на границы 2022-го, которые были до начала Россией спецоперации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это отметила, что лидер киевского режима нервничает, поскольку на Украине приближается дата проведения выборов президента.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 марта допустил обсуждение «формулы мира» с Россией. Он отметил, что дискуссии могут проходить в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, согласно правилам, одобренным участниками.

При этом, как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данное заявление противоречит запрету Зеленского вести эти переговоры. В свою очередь, Захарова указала, что Россия не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии.

Президент РФ Владимир Путин 13 марта в интервью журналисту Дмитрию Киселеву подтвердил, что Москва по-прежнему готова к переговорам с Киевом. Он подчеркнул, что но они должны быть конструктивны, и прежде всего РФ будет исходить из интересов национальной безопасности.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.