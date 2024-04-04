Премьер Киргизии указал на временный характер приостановки работы карт «Мир»

Приостановка в обслуживании карт платежной системы «Мир» в Киргизии несет временный характер, ведется работа над решением вопроса. Об этом 4 апреля заявил премьер-министр страны Акылбек Жапаров.

«[Обслуживание карты «Мир»] мы временно приостановили, будет предпринят ряд механизмов и мероприятий [по этому вопросу]», — приводит слова премьера издание Tazabek.

Глава кабмина добавил, что причиной отключения карт стало давление латвийской компании, занимающейся обслуживанием межбанковского процессингового центра страны.

Жапаров указал, что западным партнерам страны известны отношения Москвы и Бишкека, Киргизия и РФ находятся в едином экономическом пространстве и сотрудничество невозможно прекратить полностью.

Банки двух стран продолжают взаимодействие. Так, от 70 до 80% переводов трудовых мигрантов в РФ обслуживаются в Сбербанке. Всего в республику от мигрантов ежегодно поступает $2,5 млрд, уточнил премьер.

2 апреля национальная платежная система Киргизии «Элкарт» сообщила, что с 5 апреля карты платежной системы «Мир» перестанут работать в республике. Это связано с рисками вторичных ограничений после ввода санкций США в отношении Национальной системы платежных карт (НСПК).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что банки за рубежом отказываются принимать карты «Мир» под давлением США. Он добавил, что Россия продолжает диалог с другими странами для того, чтобы минимизировать подобные риски.