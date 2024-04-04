Путин заявил о рекордно низких значениях безработицы в России

Безработица сегодня находится на рекордно низких значениях, в феврале она снизилась до 2,8%. Об этом 4 апреля заявил президент России Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов РФ.

«Благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов, профсоюзных объединений мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях, меньше 3%», — отметил он.

Путин указал на положительную динамику, подчеркнув, что в 2023 году безработица составила 2,9%, а в феврале 2024 уровень опустился до 2,8%. Он подчеркнул, что это один из важнейших показателей состояния экономики в целом.

Российский лидер добавил, что России в ближайшие годы безработица не грозит.

Накануне, 3 апреля, Росстат зафиксировал исторический минимум в 2,8% в феврале. Там отметили, что это минимальное значение за весь период наблюдений показателя с 1991 года. В службе подчеркнули, что в феврале 2024 года 2,1 млн человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные.

11 марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о снижении уровня безработицы за шесть лет на 20%. Она указала на то, что в стране в последнее время происходят системные изменения рынка труда. Также, по ее словам, рост реальной заработной платы при этом за последние шесть лет составил более чем 30%, а за 2023 год в сравнении с 2022-м — на 7,8%.