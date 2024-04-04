Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Пскове
Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном доме в Пскове. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на региональное управление МЧС.
Информация о возгорании поступила ночью с улицы Боровой. Огонь повредил пол квартиры двухэтажного дома. По предварительной версии, причиной горения стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Мужчина 1963 года рождения погиб. По факту возгорания проводится проверка.
Еще один пожар ночью произошел в садоводстве «Торошинка» в Псковском районе. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.
В Данкове Липецкой области пожар произошел в частном доме на улице Совхозной. Из здания через окно эвакуировались женщина и трое детей. Пожилые мужчина и женщина в результате пожара погибли.