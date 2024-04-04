На ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключилась высоковольтная линия 330 кВ «Ферросплавная-1», говорится 4 апреля в Telegram-канале станции.

Отключение произошло в 10:06, его причины выясняются.

«В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены», — уточняется в сообщении.

Администрация ЗАЭС напомнила, что пять блоков находятся в состоянии «холодный останов», один — в состоянии «горячий останов».

«Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности», — говорится в сообщении.

20 февраля ЗАЭС была отключена от этой линии 330 кВ и получала электричество только через линию 750 кВ «Днепровская». После этого, 14 марта, пресс-служба станции сообщила, что ЛЭП «Ферросплавная-1» была снова запущена в работу.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.