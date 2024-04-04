Жителей Карелии предупредили о 20-градусных морозах

В Карелии температура воздуха опустится до –20 градусов. Похолодание придет в регион в ближайшие сутки.

Как сообщает ИА «Карелинформ» со ссылкой на синоптиков республиканского Гидрометцентра, осадки полностью прекратятся, но в ночь на пятницу, 5 апреля, резко похолодает, температура воздуха упадет до –17 градусов, а местами будет до –20.

Незначительно потеплеет лишь в пятницу днем, когда столбики термометров поднимутся до 0 градусов.

Накануне, 3 апреля, на Москву обрушилась непогода, которая сопровождалась температурными перепадами и сильным ветром. Его порывы превышали 21 м/c. Было объявлено экстренное предупреждение. Из-за непогоды в Москве закрыли парки, а городские службы перевели в режим повышенной готовности.

Позже мэр Сергей Собянин сообщил о двух погибших и 15 пострадавших.