В Петербурге прошла церемония прощания с капитаном «Алых парусов» Тимошковым

В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с капитаном-координатором праздника выпускников «Алые паруса», идеологом школы яхтинга «Санкт-Петербургские мореходные классы» Сергеем Тимошковым, который 31 марта ушел из жизни в возрасте 65 лет.

Отпевание выдающегося яхтсмена прошло 4 апреля в крематории на Шафировском проспекте. Проститься с Тимошковым пришли члены его семьи, друзья, ученики и коллеги.

Сергей Тимошков родился 3 ноября 1958 года. В 1982 он окончил ЛВИМУ имени адмирала С.О. Макарова по специальности «инженер-судоводитель».

С 1971 года Тимошков занимался парусным спортом и принял участие в ряде соревнований. С 2010 года стал бессменным капитаном-координатором «Алых парусов», тогда же была основана известная школа яхтинга «Санкт-Петербургские мореходные классы».

Тимошков является обладателем званий капитана дальнего плавания, яхтенного капитана, мастера спорта международного класса по парусному спорту и мастера спорта по буерному спорту. Также яхтсмен был председателем квалификационной комиссии Санкт-Петербургского парусного союза (СППС) и Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Как отметили в СППС, Тимошков более 50 лет активно участвовал в жизни парусного сообщества Санкт-Петербурга и России, а благодаря его работе в сфере морского яхтенного образования подготовлено свыше 3 тыс. яхтенных судоводителей.