В Краснодарском крае задержали экс-военного ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ

В Краснодарском крае задержали гражданина Израиля, бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, за намерение вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщили 4 апреля в Управлении ФСБ РФ по региону.

«Задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивавший намерения вступить в украинские вооруженные формирования в целях участия в боевых действиях против РФ», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, он негативно относился к спецоперации и политике, проводимой российским руководством. Из-за этого мужчина связывался с запрещенными террористическими группировками, отправлял им свои автобиографические данные для вступления в состав группировок и выполнения боевых задач против России. Исполнить свои намерения иностранец не успел.

Ювалю объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.5 УК («Участие в деятельности террористической организации»). Также осуществлен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль. Кроме того, ему закрыт въезд в РФ.

Ранее, 1 апреля, в Ростовской области задержали мужчину, вступившего в террористическую организацию. Отмечалось, что он заявлял о готовности совершить теракт. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в ней»).