Пушилин пообещал восстановить все города ДНР

Восстанавливать будут все города Донецкой Народной Республики (ДНР), есть сложности с населенными пунктами на линии соприкосновения, но предварительная работа уже ведется. Об этом 4 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе прямого эфира в своем Telegram-канале.

«Хочу подчеркнуть: восстанавливать будем все города республики. К сожалению, близость линии боевого соприкосновения пока не дает в полной мере приступить к восстановительным работам в Артемовске, в Марьинке, Авдеевке. Но предварительная работа уже ведется», — сказал Пушилин.

Ранее, 3 апреля, президент РФ Владимир Путин заявил, что более чем на 10 тыс. объектах в новых регионах России завершены восстановительные работы. По его словам, к 2030 году планируется вывести Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области на общероссийский уровень по качеству жизни и социально-экономическому развитию.

До этого, 1 апреля, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что с момента вхождения в состав России в 2022 году в ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов инфраструктуры. По его словам, главные задачи на данный момент — это «восстановление, развитие, налаживание мирной жизни».

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.