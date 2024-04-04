Эксперты связали провал контрнаступления ВСУ с обучением по стандартам НАТО

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) был связан с рядом причин, одна из которых — непродуманное обучение солдат по стандартам НАТО. В чем оно заключалось и какое оказало влияние на боеспособность ВСУ, разбирались «Самые шокирующие гипотезы».

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что НАТО провалило контрнаступление из-за того, что тренировала ВСУ по программе COIN («Контрпартизанская война»). Она предполагает борьбу с повстанцами небольшими мобильными группами. Основными направлениями подготовки являются маневры на легкой технике, штурм зданий и отработка фильтрации мирного населения.

«Это программа именно подготовки борьбы с негосударственными военными подразделениями. Это партизаны, повстанцы, какие-то революционные части, подавление этих отрядов. Отсюда тактика небольших мобильных групп, которые захватывают район, патрулируют его. Боевые действия с нерегулярной армией», — отметил военный эксперт Александр Синюгин.

Программа обучения является ускоренной подгонкой армий туземцев под натовские стандарты. Ее проходили во многих странах, но она ни разу не привела к положительным результатам. Это подтверждают истории Южного Вьетнама, Афганистана, Ирака.

«Проходили в Великобритании обучение. Обучали защите окопов, проходить штурмы четверками, пятерками и медицину. Работали холостыми патронами и деревянными гранатами. Толком нас ничему не учили», — рассказал пленный боец ВСУ.

Для украинских военных обучающую программу сократили. Полный курс должен длиться полгода, но ее уложили в 20 дней. Курс для обычной пехоты продлился две недели. Прошедшие подготовку военнослужащие массово гибли в полях во время контрнаступления. В итоге было решено, что в 2024 году страны НАТО снова займутся подготовкой бойцов ВСУ.

«Украина не дозрела до вступления в НАТО, потому что она не соответствует как по технике, так и по людям так называемым стандартам НАТО. Чтобы им соответствовать, нужны годы и совсем новый, по крайней мере офицерский, состав, не говоря уже о сержантах и солдатах», — указал военный обозреватель Олег Фаличев.

Стандарты НАТО требуют полного реформирования армии. Речь идет не только о переходе боеприпасов на другой калибр, но и о создании новой внутренней системы, в которой важна каждая мелочь, в том числе питание. Военнослужащие ВСУ же однажды пожаловались, что им в качестве довольствия прислали бананы.

«Ваши натовские стандарты нам на голову не налезают. Мы привыкли есть мясо и сало, а не бананы и апельсины, количество которых составляет один апельсин и два банана на десять дней. Вместо тушенки, мяса и сала нам дают бананы и апельсины», — заявил один солдат.

По словам автора программы Игоря Прокопенко, половина из поставленных Украине танков Leopard 2 не участвовала в контрнаступлении ВСУ. Они были выведены из строя из-за неумелого обслуживания, и это стало еще одной причиной неудачи контрнаступления.