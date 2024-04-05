Эксклюзивные кадры

Проблема кадрового голода ощущается всё более остро, что отражается на различных отраслях и беспокоит представителей бизнес-сообщества. Сегодня уже очевидно, что нас ждут еще несколько непростых лет с точки зрения нехватки кадрового ресурса.

Работодатели, конечно, начали принимать меры, каждый по-своему: кто-то экстренно, кто-то превентивно. Среди самых популярных мер — повышение заработной платы, расширение пакетов компенсаций и льгот, переманивание сотрудников у конкурентов. Более того, компании начали рассматривать кандидатуры тех, кого раньше даже не подумали бы нанимать. А кто-то сейчас действует на опережение: увидев на рынке профессионала, такие сразу предлагают ему работу, а потом уже думают, как и куда применить его таланты и экспертизу.

И в условиях нарастающего дефицита персонала ключевую роль в стратегии борьбы за таланты играют эффективные внутренние коммуникации — система взаимодействия между подразделениями и сотрудниками. Важно осознать, что укрепление связей с сотрудниками — один из лучших способов смягчения кадрового голода, а недостаточное внимание к внутренним коммуникациям в компаниях становится источником проблем.

Если такие процессы в компании эффективны, то это способствует налаживанию быстрого и эффективного обмена информацией внутри компании, созданию благоприятной рабочей среды, где сотрудники чувствуют себя ценными и важными, быстрому реагированию на возникающие сложности. Это, в свою очередь, помогает удерживать лучших и смягчать влияние кадрового дефицита на бизнес.

Но, по данным нашего исследования «Бизнес-тенденции 2024», у 40% компаний вообще не предусмотрена выделенная функция для работы с внутренними коммуникациями, что создает сложности в удержании кадров и развитии персонала. И это ведет к ряду проблем, таких как недооценка сотрудников и недопонимание ситуации со стороны руководства, дублирование функций разными департаментами. А в итоге всё выливается в недостаточную привлекательность работы для персонала.

При этом поиск сильных управленцев со стратегическим видением функции внутренних коммуникаций — тоже задача со звездочкой. 38% респондентов среди сложностей при поиске и найме таких сотрудников указали на небольшое количество кандидатов с доказанным опытом. Кроме того, во многих компаниях отсутствует выделенная должность для такого специалиста, что затрудняет карьерный рост в этой области. Для того чтобы продвигаться по карьерной лестнице, сотруднику приходится в определенный момент выбирать другой, более широкий вектор развития — например, PR или HR. В результате это направление становится менее престижным, что затрудняет поиск опытных управленцев.

Сегодня рынок труда меняется, и это связано не только с турбулентностью, оттоком рабочей силы, но и с запросом клиентов на создание других типов команд, нацеленных не на построение процесса, а на достижение конкретных результатов. И это прецедент, особенно с точки зрения внутренних коммуникаций. Мы по своим клиентам видим не просто запрос на универсального работника, который может всё, мы видим запрос на человека, который понимает, для чего он что-то делает и какой эффект это приносит бизнесу.

Если мы посмотрим на ситуацию с точки зрения работодателя, то можем зафиксировать, что сегодня серьезный руководитель задумывается о внутренних коммуникациях не как о сервисной функции для объявления новостей и регламентов компании, а как об управленческой, напрямую влияющей на повышение эффективности бизнеса.

Когда во главе угла находится операционная эффективность, отсутствие хорошо работающих внутренних связей напрямую ведет к финансовым потерям в компании: функции дублируют задачи, информация теряется, по-разному интерпретируется и так далее.

При этому внутренние коммуникации стоят на стыке и с маркетингом, и с HR, и с PR, то есть внутренние связи давно стали и внешними. Этому способствовало и то, что любой сотрудник становится амбассадором своей компании. Точно можно сказать, что специалист по внутренним коммуникациям, находящийся в своей компании как в капсуле, — неэффективная модель.

Главная компетенция сегодня — это умение брать на себя ответственность и принимать решения. И с учетом растущего значения кадрового ресурса необходимо сделать внутренние коммуникации приоритетной областью деятельности для компании. Инвестирование в развитие такого процесса — просто необходимость для компаний, стремящихся эффективно удерживать сотрудников и обеспечить стабильное развитие в долгосрочной перспективе.

Автор — партнер Kontakt InterSearch Russia, генеральный директор BrandUp&YounGo

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