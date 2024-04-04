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Экс-постпред США при НАТО призвал относиться к РФ как к сверхдержаве

Дипломат Хантер: США и НАТО должны относиться к РФ как к сверхдержаве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Соединенные Штаты должны смириться с тем, что Россия становится сверхдержавой и к ней необходимо относиться соответствующе. Об этом 4 апреля заявил бывший американский постпред при НАТО Роберт Хантер, призвав Запад и США, в частности, «учитывать данный факт».

«Сейчас слишком легко стали игнорировать неоспоримую геополитическую реальность: от России нельзя избавиться по желанию. В определенный момент она снова станет великой державой», — написал он в статье для онлайн-издания Responsible Statecraft, посвященной 75-летию Североатлантического альянса.

Бывший дипломат отметил, что по этой причине страны НАТО должны избегать конфронтации с Россией и одновременно стремиться к мирному урегулированию конфликта на Украине.

«НАТО не должно исключать невоенные методы, включая поиск путей мирного решения конфликта России и Украины», — резюмировал Хантер.

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Ранее, 4 апреля, замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью к 75-летнему юбилею Североатлантического альянса заявил, что Россия ответит на любую угрозу безопасности, которая поступит со стороны НАТО в ее адрес.

Посол РФ в США Анатолий Антонов 3 апреля заявил, что чиновники в Госдепартаменте еще в 2021 году требовали от России соответствия своим ожиданиям, не желая понять, что РФ не отступится от защиты своих жизненно важных интересов и суверенной внешней политики. Единственный путь у Вашингтона к улучшению отношений с Москвой — отринуть иллюзии, отметил российский дипломат.

Перед этим 7 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО готовится к новым войнам, о чем свидетельствуют учения сил альянса в Европе, которые дестабилизируют ситуацию.

Президент РФ Владимир Путин 28 марта прокомментировал разницу в военных тратах между РФ и США, отметив, что траты различаются почти в 10 раз. По его словам, оборонные расходы России за 2022 год составили 3,5% от ВВП. Путин добавил, что на США приходится почти 40% от общемировых военных расходов.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров еще 24 января отмечал, что контактов между РФ и США практически нет. Он подчеркнул, что Москве и Вашингтону нечего обсуждать по теме стратегической стабильности. На следующий день заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд подтвердил низкоуровневые отношения с Россией.

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